Pesca: Mipaaf, firmati decreti su fermo temporaneo, oloturie e attività polpo

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Via libera a tre decreti del Mipaaf, su: proroga per l’anno 2020 del divieto di pesca delle oloturie (cetrioli di mare); disciplina delle attività di pesca del polpo; disposizioni in materia di fermo temporaneo delle attività di pesca per l’anno 2020. Il ministero dell'Agricoltura comunica in una nota che il titolare del dicastero, Teresa Bellanova, in data odierna, ha firmato i tre provvedimenti relativi al settore della pesca.