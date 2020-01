Sicilia: cambi ai vertici di tre ex province, nuovi commissari per Siracusa Enna e Caltanissetta

Palermo, 30 dic. (Adnkronos) - Cambio ai vertici di tre ex province siciliane. Si tratta dei liberi consorzi dei Comuni di Siracusa, Caltanissetta ed Enna. La scelta è stata adottata d’intesa con il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci che ha già provveduto, sentito l’assessore alle Autonomie locali Bernardette Grasso, alla firma dei decreti di sostituzione. A Siracusa, al posto dell'ex prefetto Carmela Floreno arriva Domenico Percolla, già questore in quella provincia. A Caltanissetta, il dirigente regionale Rosalba Panvini lascia dopo tre anni per dedicarsi a tempo pieno alla Soprintendenza per i Beni culturali etnea e sarà sostituita dal capo del genio civile nisseno Duilio Alongi. A Enna scambi di consegne tra due ex questori: Ferdinando Guarino ha chiesto di essere dispensato dall’incarico e gli subentra Girolamo Di Fazio che ha retto per sei mesi il Comune di Termini Imerese.

"Ringrazio i tre commissari provinciali per l’appassionato impegno profuso alla guida delle rispettive province, in condizioni spesso di grande difficoltà finanziaria - ha detto Musumeci - Ho condiviso la loro volontà di considerare conclusa questa esaltante esperienza amministrativa. Ai tre nuovi commissari, che reggeranno gli rnti fino alle elezioni provinciali di primavera, l’augurio di buon lavoro".