Cardinale Agrigento testimonial campagna sicurezza strada

Palermo, 30 dic. (Adnkronos) - Anche l’arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, in sella alla sua vespa (e con il casco ben allacciato) ha voluto lanciare ai giovani agrigentini un messaggio finalizzato a ridurre comportamenti rischiosi sulla strada. Lo ha fatto nel contesto della campagna “Picciò, accura!”, promossa dall’Ance, l’Associazione nazionale costruttori edili, di Agrigento, con un video pubblicato sui canali social della campagna e che ha già decine di migliaia di visualizzazioni.

“Ragazzi – ha detto - la vita è preziosa, sia la nostra che quella degli altri. E’ come una partita, bisogna giocarsela tutta e giocarsela bene. Non ci sono tempi supplementari: se sbaglio la mia partita la mia vita diventa inutile e posso rovinare anche quella degli altri. Ecco perché bisogna essere campioni nella vita e dare il meglio di noi stessi e per questo vi dico: Picciò, accura!”.

"Siamo particolarmente onorati per la partecipazione del cardinale Montenegro a questa campagna rivolta ai giovani - dice il presidente di Ance Agrigento, Carmelo Salamone - ma siamo tutt'altro che sorpresi dalla sua disponibilità in tal senso, essendo lui da sempre impegnato in primissimo piano per ribadire il valore di una vita vissuta attivamente con coscienza e responsabilità. 'Picciò, accura!' sta continuando a raccogliere consensi e vede crescere ogni giorno il proprio seguito e di questo siamo lieti, nella speranza che tanto serva a spingere chi si mette alla guida a riflettere sulle conseguenze che certi gesti possono provocare"