Istat: Delrio, 'assegno unico e dote servizi contro calo nascite'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "In Italia nascono pochi bambini e bambine. Istat dice che è un’emergenza: siamo al minimo storico. Ecco perché le misure introdotte nella legge di bilancio sono il primo passo. Mettiamoci subito a lavoro per l’assegno unico per i figli a carico e la dote per i servizi". Lo scrive su twitter il presidente dei deputati Pd, Graziano Delrio.