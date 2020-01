Palermo: Csa-Cisal, 'consolidato bloccato a Sala delle Lapidi, stabilizzazioni a rischio'

Palermo, 30 dic. (Adnkronos) - "Lo stallo del Consiglio comunale di Palermo, che neanche oggi ha discusso il bilancio consolidato, rischia di avere un’unica conseguenza: non consentire la stabilizzazione di 144 lavoratori precari che pagheranno a caro prezzo le beghe politiche che impantanano Sala delle Lapidi". Così Nicola Scaglione e Giuseppe Badagliacca del Csa-Cisal, dopo il rinvio a domani della seduta che dovrebbe dare il via libera al bilancio consolidato.

"La maggioranza è spaccata e le opposizioni sono sull’Aventino per la ztl - aggiungono - con l’unico risultato che si rischiano le stabilizzazioni che, lo ricordiamo, vanno espletate entro domani. Da giorni chiediamo un atto di responsabilità a tutte le forze politiche e per questo avevamo chiesto di approvare in anticipo la manovra, visto che poi ci sono i tempi tecnici degli uffici per la redazione e la firma dei contratti. Si gioca con la vita dei lavoratori, chiediamo l’immediato intervento del sindaco".