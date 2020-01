Sicilia: 6 mln per formazione giovani in impresa

Palermo, 30 dic. (Adnkronos) - Sei milioni di euro per la formazione di giovani siciliani all'interno delle imprese. Pubblicato, sul sito del dipartimento dell’Istruzione e della Formazione professionale e su www.sicilia-fse.com, il bando 'Formazione per la creazione di nuova occupazione' che finanzia, con 6 milioni di euro, la formazione in impresa con lo scopo di favorire l’inserimento occupazionale dei giovani e dei disoccupati.

L'avviso, inedito per la Regione siciliana, guarda alle opportunità di inserimento o reinserimento lavorativo sia di coloro che si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro, sia di chi invece è fuoriuscito dal contesto lavorativo. L’obiettivo finale sarà quello di favorire l’occupazione grazie all’impegno delle aziende partecipanti a garantire l’assunzione di almeno il 25% dei soggetti formati.