Prescrizione, il no di Mannino: "Il Pd a rimorchio dei capricci M5S"

Palermo, 30 dic. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - Definisce la riforma che dal primo gennaio abolisce la prescrizione "l'errore degli errori" nella "politica giudiziaria", "in specie degli ultimi anni", perché lo stop alla prescrizione "introduce una lesione difficilmente sanabile" dei "principi che assicurano a un sistema, a un ordinamento giudiziario, principi di certezza". A parlare con l'Adnkronos è Calogero Mannino, ex ministro democristiano, di recente assolto in appello nel processo stralcio sulla cosiddetta trattativa tra Stato e mafia, in cui era imputato, dopo una assoluzione di primo grado, per minaccia a corpo politico dello Stato. Una sentenza di assoluzione arrivata, nonostante il processo con il rito abbreviato, solo dopo sette anni. Già in passato, l'ex politico, che ad agosto ha compiuto 80 anni, era stato imputato, questa volta per concorso esterno in associazione mafiosa, e anche quella volta è stato assolto dall'accusa. Una sentenza, di assoluzione, definitiva arrivata dopo quasi venti anni.

Calogero Mannino oggi non lesina critiche al Pd, che definisce "remissivo" nei confronti del M5S. "Mi pare che fino a questo momento il Pd sia stato in tutto al rimorchio del capriccio dei Cinque stelle - dice l'ex ministro - A partire dalla prescrizione. Ma anche con riferimento a tutti gli atti politici che il governo ha fin qui compiuto. In linea di fatto c'è un Pd al rimorchio di Cinque stelle, peraltro attraversato da una crisi che è davanti agli occhi di tutti".

E aggiunge: "Per frenare un populismo-sovranismo, il Pd si è caricato sulle spalle un populismo-giustizialismo. E' la fine definitiva della pretesa del Pd di rappresentare una forza di garanzia dell'ordinamento costituzionale, innanzitutto, e della stabilità del quadro politico italiano". E parla di una "disabilitazione totale del sistema".