Governo: Dadone, 'solidarietà ad Azzolina, attacchi sessisti inaccettabili'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Solidarietà a Azzolina Lucia per inaccettabili attacchi sessisti ricevuti. È desolante che si debba discutere con tali toni invece di confrontarsi su merito scelte politiche. Il M5S esiste anche per favorire rivoluzione culturale in grado di alzare livello di civiltà del Paese". Così in un tweet è il ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone.