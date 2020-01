Migranti: Orfini, 'vuole processo? allora Salvini smentisca Bongiorno'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Ieri Salvini dichiarava 'non vedo l'ora di farmi processare per difendere l'onore dell'Italia'. Oggi Giulia Bongiorno, suo avvocato, chiede che il Senato impedisca il processo. Caro Salvini, dato che muori dalla voglia, perché non la smentisci e chiedi tu al Senato di autorizzare?". Lo scrive su twitter Matteo Orfini del Pd.