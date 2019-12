Usa: de Blasio, 'impegnati per stop ad attacchi'

New York, 29 dic. (Adnkronos) - "Non consentiremo che questi attacchi diventino la nuova normalità. Useremo tutti i mezzi possibili per fermarli una volta per tutte". Così in tweet il sindaco di New York, Bill de Blasio dopo l'attacco a casa di un rabbino a Monsey nello Stato di New York. Un attacco che è avvenuto dopo la sparatoria del 10 dicembre a Jersey City contro un negozio kosher che ha fatto 4 morti.

"La polizia di New York - aggiunge - ha schierato una presenza visibile e crescente intorno alle case di culto ebraiche per le strade nelle comunità come Williamsburg, Crown Heights e Boro Park".