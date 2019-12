Milano: controlli in campo nomadi, trovati 30 contatori elettronici rubati

Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Accertamenti dei carabinieri di Milano nel campo nomadi di via Martirano. Nel corso della verifica, sono state controllate 44 persone, di cui 30 pregiudicati, e dodici veicoli di cui tre sottoposti a sequestro amministrativo in quanto privi di copertura assicurativa e uno sottoposto a sequestro per confisca in quanto radiato dal registro pubblico automobilistico (Pra) per intestazione fittizia.

Nel campo, i carabinieri hanno trovato 30 contatori elettronici rubati alla società "E- Distribuzione" di Corsico, a cui sono poi stati restituiti. Durante il controllo, è stato denunciato in stato di libertà un 32enne bosniaco per tentato furto aggravato e accompagnato un 24enne in questura per regolarizzare la sua posizione in Italia. I carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta hanno controllato il campo con l’ausilio di personale del terzo Reggimento Lombardia e delle Compagnie Milano Duomo e Porta Monforte.