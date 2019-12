Conte: 'dopo Europee pensato di andare via con governo senza risultati'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "All'indomani della competizione elettorale europea ho pensato che se non si cambiava registro era meglio andare a casa, perchè ho sempre detto che non possiamo prendere in giro gli italiani. Siamo qui nel momento in cui riusciamo a garantire dei risultati, se riusciamo a perseguire degli obiettivi. Se dobbiamo trascinarci, galleggiare, non ha alcun senso, significa vendere fumo agli italiani". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di fine anno.

"I cittadini -ha aggiunto il premier- devono poter nutrire fiducia nei confronti delle istituzioni. Questo è un compito che sento nella mia carne, il giorno in cui dovessi accorgermi di perdere credibilità, dovessi rendermi conto di non riuscire ad alimentare fiducia nei cittadini, quello per me sarebbe un giorno di non ritorno".