Conte: 'rispettiamo autonomia Inpgi ma conti siano in ordine'**

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Noi non abbiamo inteso commissariare" l'Inpgi, "abbiamo concesso ulteriori sei mesi di tempo per rispettare l'autonomia. A gennaio partirà un tavolo tecnico, è chiaro che il governo è disposto a fare la propria parte, ma anche l'istituto deve fare la sua, dobbiamo garantire stabilità finanziaria, i conti devono essere tenuti in ordine". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di fine anno.