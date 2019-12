Conte: 'ben venga referendum su taglio parlamentari, non distrae governo'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Se verrà promosso il referendum per quanto riguarda la riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari, ben venga. Se questo può destabilizzare, accelerare le elezioni non lo saprei dire. Ma una cosa è certa: questo governo lavorerà senza lasciarsi distrarre da referendum di sorta, lavoreremo fino all'ultimo giorno, fino all'ultima ora per perseguire i nostri obiettivi e non ci lasceremo distrarre da quello che è un percorso istituzionale previsto dalla nostra Costituzione". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di fine anno.