Conte: 'su Gregoretti verificherò con massimo scrupolo ruolo che ho avuto'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Sulla vicenda della nave Gregoretti "sto completando le verifiche, perchè mi occupo contemporaneamente di tantissimi dossier. Con il massimo scrupolo, con la massima correttezza verificherò il ruolo che ho avuto". Lo ha spiegato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno.

"Ho fatto già una verifica -ha aggiunto- per quanto riguarda i messaggi anche sul cellulare, sto facendo fare una verifica per quanto riguarda le mail, sicuramente dal primo riscontro c'è stato un coinvolgimento della presidenza, come è sempre avvenuto, per la ricollocazione".

"In questo momento non ho avuto ancora riscontri sul mio coinvolgimento per quanto riguarda invece lo sbarco, però non ho ancora sciolto la riserva, voglio completare tutte le verifiche. Se troverò un frammento di coinvolgimento -ha concluso Conte- sarò il primo a dirlo, perchè è giusto che sia così, però permettetemi di completare l'istruttoria".