Conte: 'favorire rientro giovani all'estero'**

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Per i giovani bisogna lavorare "con metodo e determinazione" e con il nuovo ministro dell'Università cercheremo di studiare "come favorire il rientro dei nostri giovani che sono all'estero. Vivere all'estero li arricchisce, ma è una iattura per il nostro Paese non poter rientrare". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di fine anno.