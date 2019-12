Scuola: Furlan, 'non basta rimpasto, serve progetto serio per affrontare problemi' (2)

(Adnkronos) - Per la Furlan "bisognerebbe affrontare i problemi di centinaia di migliaia di insegnanti che fanno eroicamente ogni giorno il loro lavoro, dei tanti, troppi, precari presenti nelle nostre scuole, nei settori della ricerca e nelle università. La scuola italiana è oggi lo specchio della perenne emergenza nel nostro paese, con edifici scolastici che cadono a pezzi, senza palestre, laboratori didattici, strumenti digitali, dove manca persino la carta igienica e dove i lavoratori fanno il loro dovere con grandi sacrifici e senso di responsabilità, supplendo alla latitanza delle istituzioni, ai ritardi ed alle omissioni della classe politica. Sono anni che la Cisl denuncia questa situazione incresciosa. Non è il "regionalismo spinto " la ricetta che oggi può ridare centralità e quella necessaria unità al sistema scolastico italiano".

Per la segretaria della Cisl "ci vogliono scelte forti di investimento, selezionare più attentamente la spesa, intervenire sui forti squilibri a livello sociale e territoriale che determinano l'abbandono scolastico, le diseguaglianze, la disparità negli esiti formativi. E questo significa sostenere anche la professionalità dei docenti, stanziare le risorse adeguate per rinnovare il contratto, con una complessiva rivalutazione economica del lavoro in tutti i settori della conoscenza. Ci sono accordi ed intese che attendono di trovare piena e coerente attuazione sulla stabilizzazione dei precari, definire a regime un sistema di formazione ed abilitazione degli insegnanti. Bisogna investire sulla alternanza scuola-lavoro, costruire una vera sinergia tra formazione, imprese, territorio. Di questo bisognerebbe parlare oggi e non solo di rimpasto nel Governo".