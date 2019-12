Prescrizione: Migliore, 'M5S voti riforma come Iv ha detto sì a taglio parlamentari'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Come noi abbiamo votato la riduzione dei parlamentari perché parte di un accordo di governo, allo stesso modo i grillini votino la modifica della legge Bonafede sulla prescrizione. Innanzitutto va cercata una intesa di maggioranza. Ma se la volontà da parte di Pd e grillini non ci sarà, siamo pronti a trovare un’altra soluzione. Partiremo anche dalla valutazione della proposta di Costa -di cui abbiamo già votato l’ordine del giorno- e che torna esattamente alla riforma Orlando". Lo dice Gennaro Migliore, deputato di Italia viva e già sottosegretario alla Giustizia, in un'intervista a 'La Repubblica'.