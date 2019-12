M5S: Giarrusso, 'con Grillo in Parlamento non saremmo a questo punto'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Da Beppe Grillo "ci aspettavamo molto. Ma lui viaggia su un altro livello e ha delle preoccupazioni fondate: evitare che il Paese vada allo sfascio. Detto questo, non si fa un movimento politico e poi non si viene a Roma a guidarlo. Se ci fosse stato lui in Parlamento non saremmo a questo punto". Lo dice il senatore M5S Mario Giarrusso, in un'intervista a 'La Repubblica'.