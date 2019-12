Palermo: denunciati per peculato due ex dirigenti Iacp, sequestri per 290 mila euro

Palermo, 28 dic. (Adnkronos) - Due ex dirigenti Iacp di Palermo sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per peculato. Ai due sono stati sequestrati beni per un valore di circa 290 mila euro. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaril della Guardia di Finanza di Palermo, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno portato a termine l’operazione di polizia giudiziaria a contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione per peculato. In particolare, le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di S. G., 74 anni, già direttore generale e presidente dell’Organismo indipendente per la valutazione delle performance e del controllo strategico dello Iacp (Istituto Autonomo Case Popolari) di Palermo dal 1994 al 2013, e di E.B. di 66 anni, già dirigente del settore tecnico nonché sostituto direttore generale del citato istituto dal 2009 al 2018.

"Il provvedimento cautelare reale scaturisce da un’indagine,iniziata nel 2017, relativa al riconoscimento indebito (c.d. sistema "a pioggia") a dirigenti dell’Iacp di indennità varie (di posizione organizzativa, di risultato, di produttività collettiva), che aveva già portato alla denuncia di sette Persone (tra cui anche S.G. e E.B) responsabili, in concorso, per il reato di abuso d’ufficio.