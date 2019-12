Varese: raggira e deruba 'ricca' anziana, denunciata insegnante pilates

Milano, 27 (Adnkronos) - Si sono concluse con la notifica di un’informazione di garanzia le indagini svolte dal Commissariato di Busto Arsizio (Varese) nei confronti di una 51enne, insegnante di pilates, accusata di aver raggirato un'anziana benestante per appropriarsi del suo patrimonio. I fatti risalgono al biennio 2016/2018, e secondo gli inquirenti, consentono di attribuire alla donna i reati di circonvenzione di incapace e appropriazione indebita. Il fratello dell'istruttrice, imprenditore all'estero, avrebbe agito come complice, riciclando parte dei beni sottratti alla vittima.

Le indagini iniziano con la segnalazione dei parenti dell'anziana, una settantacinquenne nubile e senza figli, che si fida a tal punto dell'insegnante di pilates da farsi spedire da lei in una casa di riposo in Emilia Romagna. Nei mesi precedenti, la maestra di pilates aveva chiuso i conti in banca della donna e trasferito tutto in un altro conto cointestato per poter disporre a suo piacimento del patrimonio della 75enne, facendosi tra l'altro designare amministratrice di sostegno “in previsione della sua eventuale e futura incapacità”.

Con questi stratagemmi, la maestra era riuscita a disporre di 300mila euro e stipulato una polizza vita della vittima della quale era lei la sola beneficiaria. La donna era arrivata a farsi definire erede universale nel testamento e a farsi conferire una procura generale che le consentiva di agire per suo conto. I beni della vittima, in parte girati su conti del fratello, erano utilizzati per pagare costose vacanze in Kenia, alle Hawai o il canone di affitto dei locali utilizzati dalla sua palestra di pilates. Il tutto isolando sempre di più l’anziana, impedendole di frequentare le amiche, licenziando la badante e infine collocandola nella casa di riposo in un’altra regione.