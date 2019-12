Prescrizione: Zanettin (Fi), 'da Pd solo una foglia di fico'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “A poche ore dalla entrata in vigore della famigerata ‘riforma Bonafede’ il Partito democratico ha partorito la sua proposta sulla prescrizione, ma è talmente poco convinto di questa sua iniziativa da dichiarare fin d'ora, per bocca del suo responsabile Giustizia Valter Verini, di sperare non venga utilizzata e che costituisca solo la base per un compromesso. E' quindi solo una ‘foglia di fico’, dietro cui celare una grande debolezza politica. Dal governo gialloverde al governo giallorosso nulla è cambiato sui temi della giustizia”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Pietrantonio Zanettin.