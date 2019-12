Prescrizione: Sisto, 'da Pd finta mediazione del giorno dopo'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "La proposta Pd sulla prescrizione è una finta mediazione del giorno dopo che ha come unica finalità la sopravvivenza del governo. Sull'altare del matrimonio di una maggioranza scollata ed incompatibile il Pd sacrifica ogni residuo di credibilità”. Lo afferma Francesco Paolo Sisto, deputato di Fi.

“La via principe -aggiunge- resta l’abrogazione della 'deforma Bonafede', figlia del fondamentalismo giustizialista del Movimento 5 Stelle. Peccato che i Dem non abbiano mai il coraggio di andare fino in fondo: per loro sbarcare il lunario del ‘governo dei folli’ conta più della Costituzione”.