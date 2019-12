Giornalisti: Boschi, 'contro Berizzi attacchi ignobili'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “Solidarietà a Paolo Berizzi vittima, ancora una volta, di attacchi ignobili”. Così Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia viva. “In questo caso, però, l’autore non è un militante della destra estrema, non i soliti razzisti e antisemiti che l’hanno minacciano questi anni, ma -sottolinea- il direttore di un giornale".

"Il fotomontaggio sul 'Secolo d’Italia' riporta alla memoria uno dei periodi più bui della storia della nostra Repubblica e viene usato per mettere il bavaglio a un giornalista che ogni giorno lavora per documentare episodi di antisemitismo e razzismo. Siamo certi che Berizzi, già costretto a vivere sotto scorta, non si lascerà intimidire. A lui, e a tutti i giornalisti minacciati, va non solo la nostra solidarietà, ma la garanzia -conclude Boschi- che saremo sempre al loro fianco”.