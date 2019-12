Volkswagen: accelera su auto elettriche, punta a 1 mln entro fine 2023

Roma, 27 dic. - (Adnkronos/dpa) - Volkswagen accelera i piani per la produzione e la vendita di auto elettriche. Il colosso automobilistico tedesco punta ora a raggiungere l'obiettivo di produrre un milione di auto elettriche entro fine 2023, due anni prima rispetto all'obiettivo precedente. Entro il 2025, la casa automobilistica Wolfsburg punta a produrre 1,5 milioni di veicoli elettrici della linea ID.

La produzione dell'ID.3 è iniziata a novembre a Zwickau, a sud di Lipsia. È il primo veicolo completamente elettrico prodotto in serie per la Volkswagen, e sarà la base dei prossimi modelli. Volkswagen punta così a diventare leader mondiale per le auto elettriche, e per questo investirà 11 miliardi di euro fino al 2024 nello sviluppo della mobilità elettrica per il suo marchio principale e circa 33 miliardi di euro in tutti i marchi dell'azienda.