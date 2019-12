Caso Regeni: Palazzotto, 'bene Conte-Al Sisi, volontà collaborazione sia reale'

Roma, 26 dic. (Adnkronos) - Erasmo Palazzotto, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, considera "un segnale positivo" la telefonata di oggi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il Presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah Al Sisi, durante la quale è stata sottolineata l'urgenza del rilancio della collaborazione giudiziaria sull’omicidio dello studente italiano. "Mi auguro -dice all'Adnkronos- che effettivamente si riesca a far ripartire questa collaborazione che si era interrotta, che ci sia la reale volontà di arrivare fino in fondo per far luce sulla morte di Giulio Regeni e che questa cooperazione possa aiutare naturalmente anche il lavoro della nostra commissione".

A questo proposito, "a gennaio -annuncia Palazzotto- completeremo il ciclo di audizioni, ascoltando la famiglia di Giulio Regeni. Quindi, in base alla valutazione del materiale relativo all'indagine giudiziaria condotta dalla Procura che ci è stato trasmesso, stabiliremo un percorso che ci auguriamo porti alla ricostruzione e all'accertamento della verità su quanto accaduto".