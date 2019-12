Governo: Rampelli, 'dimissioni Fioramonti confermano pessima legge Bilancio' (2)

(Adnkronos) - "Tagliare fondi per scuola, ricerca e università -aggiunge- significa sottrarre ai nostri ragazzi altro futuro, non bastasse quello già funestato dal debito pubblico. Da questo versante a Fioramonti non si può dare torto, semmai il problema è che dovrebbero dimettersi in blocco ben altri ministri dal bilancio fallimentare, a iniziare da quelli preposti agli affari sociali ed economici, in perfetta continuità con i peggiori governi avuti dalla Repubblica italiana. Nessuno di loro pare voler capire che il nostro problema sta nell’incapacità di creare ricchezza e, per farlo, occorre uno shock fiscale per far ripartire ed espandere le aziende nostrane”.