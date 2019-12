Governo: Fi, 'dimissioni Fioramonti atto grave, Conte riferisca subito in Parlamento'

Roma, 26 dic. (Adnkronos) - "Il gruppo di Forza Italia in commissione Cultura formalizzerà nelle prossime ore una richiesta di audizione urgente del presidente del consiglio Conte in commissione per conoscere le determinazioni che intenderà assumere per far fronte alla grave situazione che si è determinata nella guida di un settore, quello dell’istruzione, così strategico per le nuove generazioni e per il Paese”. Lo annunciano i deputati di Forza Italia componenti della commissione alla Camera Valentina Aprea (capogruppo), Luigi Casciello, Marco Marin, Antonio Palmieri e Gloria Saccani.

"Le dimissioni del ministro Fioramonti, costituiscono -spiegano- un atto grave e irresponsabile. Già minacciate sin dal suo insediamento, arrivano ora in un momento delicato e denso di appuntamenti amministrativi per l’attività del ministero dell’Istruzione. Avere maggiore disponibilità finanziarie per le politiche della scuola, dell’università e della ricerca è da sempre aspirazione legittima di tutti i ministri dell’istruzione della Repubblica, ma Fioramonti sembra aver sottovalutato irresponsabilmente di essere arrivato a viale Trastevere da soli quattro mesi, in un momento di crisi economica del Paese”.