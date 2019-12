Centrodestra: Carfagna, 'no agenda sovranista, svolta è possibile'

Roma, 24 dic. (Adnkronos) - "Un’associazione, a differenza di un partito o di un gruppo parlamentare, può lavorare su questi argomenti con libertà di pensiero e azione, coinvolgendo anche persone che diffidano della politica. Poi, certo, servirà la forza di portare questi temi nello spazio pubblico, ma questo dipenderà anche dalle scelte dell’area alla quale appartengo: l’indirizzo seguito nell’ultimo anno, quello di adeguarsi all’'agenda sovranista', non ha portato il consenso che molti si aspettavano. E comincia a diffondersi l’idea, di cui ho cercato di farmi personalmente interprete, che serva una qualità diversa di intervento e azione per tornare a contare. Vedremo. Io sono convinta che una svolta sia possibile e lavoro per concretizzarla". Lo scrive Mara Carfagna in un intervento su 'Il Foglio', presentando la sua associazione 'Voce libera' e indicando "almeno quattro grandi questioni di cui pochi si occupano e che meriterebbero almeno metà dell’attenzione riservata a problemi assai più limitati".

"Il Sud, innanzitutto. Tredici milioni di abitanti imprigionati in un’area di decrescita infelice, condannata dal principio della spesa storica a livelli di servizi inaccettabili. Fra i primi progetti che Voce libera metterà allo studio c’è un piano credibile, fondato, per una No-Tax area decennale che riporti investimenti e benessere in quella metà d’Italia".