Palermo: Orlando ricorda agente Montalto, 'morto per difendere legalità'

Palermo, 23 dic. (Adnkronos) - "Oggi doverosamente ricordiamo la figura di Giuseppe Montalto che ha perso la vita per servire lo Stato e per difendere la legalità e la propria professionalità. Giuseppe Montalto, con coraggio ha condiviso un ideale di società lontana dalla mafia e dalla ingiustizia, anche in un contesto difficile come quello carcerario nel quale a maggior ragione legalità, rispetto dei diritti e del Diritto devono camminare insieme". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ricordando l’assassinio dell'agente della polizia penitenziaria di Giuseppe Montalto in servizio all’Ucciardone e ucciso, in una frazione di Trapani, il 23 dicembre 1995.