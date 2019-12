Governo: D'Incà, 'auguri a Zaia rifletta su futuro Paese'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Vorrei ricordare a Zaia che l’unico seminatore di odio a livello nazionale si chiama Matteo Salvini, e lo fa anche attraverso i suoi canali social grazie ad uno strumento che la stampa ha ribattezzato 'la bestia' e che serve a creare odio sociale all’interno della rete, puntando alla pancia dei cittadini e cercando di trasformare gli istinti umani più bassi in consenso politico". Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico d'Incà.

"Mi viene da pensare -aggiunge- che, come ha detto il governatore del Veneto -ma in modo abbastanza più colorito e adeguato alla strategia del suo partito- i grillini vengano percepiti come fastidiosi perchè hanno tolto di mezzo una vecchia politica che aveva fatto soltanto danni con i governi Berlusconi/Lega. Noi siamo la politica del cambiamento e del rinnovamento del Paese, la politica della trasparenza e della condivisione, che è riuscita a far risparmiare miliardi di euro di spesa pubblica ed è riuscita a costruire politiche di sostegno e crescita sociale. Il Movimento 5 Stelle si è impegnato ogni giorno con onestà, anche attraverso il taglio degli stipendi dei parlamentari, a dimostrare a tutti che la politica può essere fatta al servizio delle persone e non semplicemente al servizio dei potenti, come tante e troppe volte è stato fatto nel passato proprio da chi oggi usa toni così coloriti".

"E siccome noi siamo differenti, a Zaia -conclude D'Incà- voglio fare i miei migliori auguri di buone feste, auspicando che sia per tutti un periodo propizio per riflettere sul futuro di questo Paese".