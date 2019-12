Catania: arrestato il 'killer delle carceri', in manette per omicidio

Palermo, 21 dic. (Adnkronos) - Nuova ordinanza di custodia cautelare per Antonio Marano, 75 anni, il 'killer delle carceri', accusato di concorso nell'omicidio di Dario Chiappone, di 30 anni, ucciso il 31 ottobre del 2016 a Riposto. All'alba i carabinieri gli hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ad accusare Marano sono le sue stesse impronte digitali trovate da militari del Ris sul luogo del delitto. L'uomo era già detenuto per detenzione illegale di arma da fuoco.

Antonino Marano è uno dei 'killer delle carceri', autori di diversi omicidi ma anche di una evasione avvenuta nel 1978 con complici dal carcere di Catania.