Mafia: arresti Messina, ordinanza 'da ex pentiti potere nefasto, aspiravano al predominio' (2)

(Adnkronos) - "Nel caso di specie, a fronte di una evidente progettualità della congrega proiettata al futuro in quanto volta alla progressiva acquisizione di un sempre più radicato controllo sul territorio di riferimento con la conseguente erosione di spazi di sempre più ampia autonomia rispetto ai gruppi malavitosi preesistenti- non sono emerse circostanze esplicite, coerenti e univoche da cui trarre con certa valenza la volontà di interrompere l'esperienza criminale in atto", prosegue il gip di Messina. "Piuttosto, l'articolata strategia criminale, coinvolgente sia il fronte strettamente mafioso che quello relativo al traffico organizzato di sostanze stupefacenti, unitamente considerata con la sostanziale attualità delle contestazioni, induce a riconoscere piena concretezza al perdurare del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle in contestazione", aggiunge il gip.

"Siffatto severo giudizio espresso per gli associati deve essere esteso anche a Giuseppe Cutè e Antonino Stracuzzi, indagati per reati aggravati per associazione mafiosa", dice "i quali, pur agendo al di fuori delle dinamiche associative, si sono fatti lecito, rispettivamente, di interagire con il sodalizio per ottenere protezione e, al contempo, agevolarne la penetrazione nel tessuto economico I locale (Cutè) e per procacciarsi illecitamente i.m'arma di grosso calibro da destinare a scopi di sicuro allarme sociale (Stracuzzi)".

Per il gip "Sussistono del pari gravi esigenze cautelari a carico di Brigandì Stellario, Bellissima Orazio, Alleruzzo Michele e Alleruzzo Alberto, i quali hanno contribuito in maniera determinante a garantire prosperità alla parallela associazione dedita al narcotraffico - il Bellissima, peraltro, agendo dal suo interno - assicurando, da una parte, il rifornimento stabile e continuativo di ingenti quantitativi di droga di varia natura, e, dall'altra, e la sua immediata e proficua collocazione sul mercato".