Venezia: Albergatori, no alle fake news, la città è pronta ad ospitare i turisti (5)

(Adnkronos) - Lorenza Lain, General Manager dell’hotel Ca’ Sagredo ha assicurato che: “Abbiamo superato l’emergenza in tempi rapidi perché siamo organizzati e abituati a gestire l’acqua alta, con cui conviviamo. Si è trattato di un evento straordinario ma l’acqua, va ricordato, è un fenomeno che appartiene a Venezia. Ed è importante che si capisca, perché non è chiaro, che non è affatto pericolosa e non mette a rischio la vita delle persone. Dopo il 12 novembre, dagli Stati Uniti, tanti clienti abituali e amici ci chiamavano per chiedere se avessimo bisogno di aiuti o di tende. Risulta difficile rendersi conto che non si tratta di un uragano o uno tsunami ma di qualcosa che per Venezia è normale. I visitatori di tutto il mondo devono venire in città e goderne, perché in questo periodo dell’anno è bellissima e perché l’anno prossimo i grandi eventi saranno come sempre meravigliosi e perfettamente organizzati. E il modo migliore per sostenere Venezia, in questo momento, è visitarla. Ringraziamo le tantissime persone che hanno sostenuto Ca’ Sagredo e, attraverso noi, la città, dandoci un sostegno non solo economico ma anche psicologico”.