Natale: Coldiretti, i veneti spenderanno a tavola 400 mln di euro

Venezia, 20 dic. (Adnkronos) - I veneti scelgono l'agroalimentare regionale per Natale. I regali enogastronomici, pranzi e cenoni sono quest’anno la voce più importante del budget che le famiglie destineranno alle feste di fine anno, con una spesa complessiva per imbandire le tavole del Natale e del Capodanno di oltre 400 milioni euro. I numeri diffusi da Coldiretti in base all'indagine svolta da Ixe' confermano una tendenza in aumento dell'11% rispetto all'anno scorso. La maggior parte della spesa alimentare delle feste è dedicata al pranzo di Natale, che l’85% dei cittadini, secondo Coldiretti/Ixe’, consumerà nelle case.

"Se nel menu della vigilia molto gettonato è il pesce con i classici 'bigoi in salsa' e baccala' in varie versioni, il giorno dopo prevale la carne e vincono bolliti, cotechini, arrosti e fritti, dall’agnello al tacchino, ma anche minestre, zuppe, paste ripiene, cappelletti in brodo. I piatti tipici del territorio non possono mancare sulle tavole del 25 dicembre”, spiega la Coldiretti.

Rilevante, secondo la ricerca, è anche l’impegno ai fornelli con una media di 3,8 ore per cucinare le pietanze da servire. In particolare la maggioranza del 36% resterà in cucina meno di tre ore, il 16% da tre a cinque ore e il 18% oltre cinque ore tra coloro che rispondono. Il ritorno in cucina è accompagnato anche dalla tendenza verso una scelta attenta degli ingredienti, con una predisposizione elevata alla ricerca di materie prime fresche e genuine.