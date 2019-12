Ragusa: sale giochi abusive a Modica, raccolte scommesse per oltre 850mila euro

Palermo, 20 dic. (Adnkronos) - Una raccolta abusiva di gioco e scommesse per un totale di oltre 850mila euro. E' quanto scoperto dalla Guardia di finanza durante alcuni controlli in due sale giochi del centro di Modica, in provincia di Ragusa. I finanzieri hanno sequestrato tre personal computer, rinvenuti nelle due sale giochi e accertato, in entrambi i casi, l’esercizio abusivo dell’attività di gioco e scommesse. Uno dei due titolari, in particolare, camuffava la sua attività esibendo due "contratti per l’affidamento del gioco a distanza di affiliazione" stipulati con società titolari di regolari concessioni per operare in Italia, grazie ai quali si poteva però operare solamente come punto di ricarica.

Tutti gli apparecchi sequestrati sono risultati non collegati alla rete di raccolta gioco statale, ma solamente al server delle società estere di boomakers 'Plubet' e 'Ciobet365' attraverso il quale il gioco veniva gestito mediante l'apertura illecita di conti gioco personali, intestati ai vari clienti. Le Fiamme gialle, esaminati i computer posti sotto sequestro, sono state in grado di quantificare una raccolta abusiva di gioco e scommesse per un totale di 887.565,44 euro, importo totalmente sottratto ai previsti obblighi di tassazione.