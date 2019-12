Trapani: in auto con 10 dosi di cocaina, arrestati corrieri della droga

Palermo, 20 dic. (Adnkronos) - Due corrieri della droga sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Alcamo (Trapani) durante un servizio di controllo del territorio. I due uomini, Salvatore Gugliotta, 46 anni, e il suo complice M.S. di 29 anni, sono stati fermati sulla strada provinciale 47, nei pressi di contrada Gammara. Inutile il tentativo dei due di fuggire all'alt. Nell'auto, i militari hanno trovato 500 euro in banconote di piccolo taglio mentre Gugliotta, che si trovava sul lato passeggero, aveva addosso 10 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per essere immesse nel mercato degli stupefacenti, per un peso complessivo di 6 grammi. Gugliotta è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il suo complice denunciato per concorso.