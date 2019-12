Voce libera: Cottarelli, ‘non scendo in politica, do contributo scientifico’

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Non è una discesa in politica, faccio parte di diversi comitati scientifici, continuo a fare quello che ho sempre fatto. Se altre associazioni mi chiedono di far parte di un comitato scientifico dirò di sì". Così Carlo Cottarelli spiega la decisione di aderire al comitato scientifico di Voce libera, intervenendo alla presentazione dell'associazione fondata da Mara Carfagna.

In Italia, aggiunge, "serve un po' di buon senso. Ormai di professione faccio il predicatore, presento le mie idee che penso possano far crescere l'Italia: a qualcuno piacciono, a qualcuno no. Il problema fondamentale è che sono 20 anni che non cresciamo, abbiamo lo stesso reddito di venti anni fa. Se noi cresciamo e si fanno le cose giuste si sistema anche il problema del debito pubblico".