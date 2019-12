E.Romagna: Salvini, 'Lamorgese sottovaluta aggressione sinistra contro Lega'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Grazie al cielo abbiamo inquirenti e forze dell’ordine estremamente professionali: nelle ultime ore hanno arrestato estremisti anarchici e dei centri sociali per le violenze No Tav. Purtroppo, però, abbiamo anche un ministro dell’Interno che sottovaluta le minacce e le aggressioni degli estremisti di sinistra contro la campagna elettorale della Lega in Emilia Romagna. Cinque anni fa la mia auto era stata assaltata e un giornalista picchiato con tanto di frattura al polso, e in queste settimane abbiamo assistito ad altri episodi preoccupanti. Ma non ci faremo intimidire”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando la risposta di Luciana Lamorgese al question time di oggi.