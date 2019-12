Sicilia: Musumeci, 'dobbiamo operare tagli per almeno due anni'**

Palermo, 18 dic. (Adnkronos) - "Dobbiamo necessariamente operare dei tagli per almeno un anno o anche due e poi sarà tutto in discesa, pazienza". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci parlando con i cronisti per gli auguri natalizi. "I miei figli mi dicono 'che c'entri tu'. - Sono situazioni che risalgono, come dice anche la Corte dei conti, al 1994". E annuncia per il 2019 una "inversione di tendenza".