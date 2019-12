Pop Bari: Conte, 'mai sentiti vertici della banca'**

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Si è sbagliato. Io non mai sentito loro e non c'è stato nessun vertice con la banca popolare di Bari e mi sembra che sia stato smentito". Lo dice Giuseppe Conte a Di Martedì sull'audio in cui viene riportato un colloquio tra il presidente e amministratore della banca popolare di Bari in cui viene citato anche il governo.