Fisco: Conte, '100 miliardi da lotta a evasione'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Non introdurremo nuove tasse. Se in 100 giorni abbiamo 23 miliardi, in un anno intero quanto troveremo? Anche perché abbiamo messo in piedi una lotta all'evasione che porterà molto: il tesoretto italiano sono 100 miliardi". Lo dice Giuseppe Conte a Di Martedì. "Senza andare ad aggravare cittadini onesti".