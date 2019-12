Sicilia: comitato zfm, 'da Ars prima legge di prospettiva, ora Stato sia leale'

Palermo, 17 dic. (Adnkronos) - "Il parlamento della Regione siciliana ha approvato la prima legge di prospettiva della sua storia. Attendavamo questo momento da 1706 giorni. Ora il destino delle aree di montagna, per lo più dimenticate, è nelle mani dello Stato che dovrà indirizzare la commissione paritetica Stato/Regione a destinare una parte dei cespiti tributari maturati in Sicilia al finanziamento delle 'aree zfm' che il presidente della Regione dovrà individuare entro i prossimi sei mesi". Così Vincenzo Lapunzina, coordinatore regionale del Comitato per l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia.

"Allo Stato chiediamo di essere leale con la Sicilia, atteggiamento che in passato è mancato soprattutto nei confronti dei resilienti delle montagne dell’isola - aggiunge - Rivendichiamo la corretta definizione dei rapporti finanziari con lo Stato. Si tratta di definire urgentemente le norme di attuazione dello Statuto che nel passato o sono state realizzate come 'norme modificative' (quindi nulle) o non sono state mai previste. Le zfm in tal senso costituiranno l’ennesima occasione per emanare norme rispettose dello Statuto siciliano, nel passato ignorato con i risultati palesemente visibili".