Milano: furti in metro, polizia arresta otto persone (2)

(Adnkronos) - Gli arresti riguardano cinque donne e tre uomini di origine bosniaca. Tre, invece, i minori denunciati. Una ricercata, su indicazione della Squadra Mobile di Milano, è stata arrestata all’aeroporto di Lisbona in partenza per Londra; un’altra a Barcellona dove la famiglia aveva ville di proprietà.

L’indagine parte da una denuncia per estorsione presentata da una giovane di origini bosniache, costretta a delinquere per loro.

Il capo, O.M., e i suoi familiari, tra cui il figlio O.S, minorenne all’epoca dei fatti, i nipoti O.A e O.R, le mogli e le loro compagne, avevano costituito una vera e propria associazione per fare furti in varie stazioni della metro dei centri urbani di Milano, Venezia e Genova, per lo più ai danni dei turisti.

Ogni membro dell’associazione, appartenente ai rispettivi gruppi familiari, era dotato di cellulare per la comunicazione dei propri spostamenti e per quelli delle Forze di Polizia e la contestuale presenza delle vittime dei reati. Le aree del centro erano inoltre suddivise in altrettante aree di competenza.