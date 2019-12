Manovra: Di Nicola, 'assenti misure su rischio sismico, per questo non ho votato'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Avevo annunciato che non avrei dato il mio voto se non avessi trovato in legge di Bilancio le misure previste nel mio emendamento per gli interventi urgenti sulla messa in sicurezza e l'adeguamento delle scuole a più alto rischio sismico". Lo scrive Primo Di Nicola dei 5 Stelle su Fb.

"Quelle prive dei necessari requisiti ai fini della sicurezza, per intenderci. Materia sulla quale mi sono, ci siamo impegnati sia in campagna elettorale che dopo. A questo proposito avevo fatto un appello anche al presidente del consiglio Giuseppe Conte. Inascoltato. Purtroppo si è verificato lo scenario peggiore".

"Il mio emendamento è stato respinto senza altre misure alternative di prevenzione, che pure ho cercato di fare inserire sino all'ultimo minuto. Per questo, coerente con l'annuncio, le dichiarazioni e gli interventi nell'aula del senato, non ho votato la legge di Bilancio. Augurandomi che tanta imprevidenza non debba un domani costare dolori alle famiglie. Come voi tutti sapete, il terremoto non avverte mai. Come sta capitando anche in queste ore", conclude.