Manovra: Giachetti, 'assurda richiesta dimissioni Casellati'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Trovo semplicemente assurda la richiesta delle dimissioni della Presidente Casellati per la decisione di dichiarare inammissibile, per estraneità di materia, la norma sulla canapa light nella manovra di bilancio". Lo scrive Roberto Giachetti di Italia Viva su Fb già "primo firmatario di una legge per la legalizzazione delle droghe leggere firmata da oltre 200 deputati".

"Dopo una lunga battaglia siamo riusciti a portare quella legge al voto dell’aula e l’aula l’ha respinta. Penso sia stato un grande errore (nel quale ha avuto un ruolo decisivo il mio ex partito; per altro anche nel mio attuale partito ci sono, come naturale, posizioni diverse), ma quel voto è stato un voto legittimo del Parlamento".