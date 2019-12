Mafia: traffico migranti e criptopizzo, assegnate borse di studio Fondazione Falcone (2)

(Adnkronos) - "Basta scorrere i titoli dei lavori fatti dai ragazzi per rendersi conto della loro sensibilità e del loro impegno - ha detto Maria Falcone - hanno scelto tutti argomenti attualissimi. Le ricerche sono approfondite con rigore e sono spunto di riflessione critica e in molti elaborati si va oltre l’analisi dei problemi e si pongono suggerimenti e proposte anche al legislatore". "Sono molto orgoglioso di aver contribuito a un’iniziativa che dovrebbe essere allargata ad altri settori della conoscenza e ad altre istituzioni per consentire ai giovani laureati maggiori possibilità di inserimento nella vita lavorativa - ha sottolineato Miccichè - Istituzioni come l’Ars hanno il dovere di valorizzare i migliori studenti siciliani, troppo spesso costretti ad emigrare per dimostrare le loro capacità".

I vincitori delle borse di studio 2018-2019 sono: Sofia Barbera, con un elaborato sulle nuove mafie; Domenico Gaspare Carbonari che ha studiato i rapporti tra le mafie e le organizzazioni dei trafficanti di esseri umani alla luce delle più recenti indagini della Dda di Palermo; Giuliana Rando con un lavoro sui minori stranieri non accompagnati, spesso vittime di tratta e abusi da parte delle organizzazioni criminali; Elisa Colletti che si è chiesta se le formule risarcitorie e i criteri di liquidazione del danno adottati in sede civile valgano a garantire realmente alle vittime della mafia, ai loro parenti ed eredi, l’integrale ed effettiva compensazione del danno subito; Valentina Di Salvo che si è occupata di data breach e del 'criptopizzo'; Andrea Mattarella ha approfondito il tema della globalizzazione delle mafie.