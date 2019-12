Manovra: Brescia, 'inammissibile è comportamento Casellati'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Da presidente di commissione ho dato più volte giudizi di inammissibilità su diversi emendamenti presentati anche dalla maggioranza, esercitando un ruolo terzo e imparziale. La norma sulla canapa avrebbe comportato un gettito aggiuntivo per il bilancio dello Stato e solo motivi extraistituzionali giustificano la decisione della presidente del Senato Casellati. Dovrebbe dimettersi perché di inammissibile c’è solo il suo comportamento.” Lo afferma Giuseppe Brescia, deputato M5S, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e componente dell’intergruppo parlamentare per la legalizzazione della cannabis.

“La nostra battaglia -aggiunge- non si ferma certo qui. Agricoltori e imprenditori meritano chiarezza e non la folle ostilità di chi, come Lega, Fi e Fdi, a parole sostiene occupazione e crescita, ma con i fatti dimostra solo ignoranza e furia ideologica mettendo in ginocchio un settore che impiega 10mila persone per un giro d’affari pari a 150 milioni di euro".