Qualità vita: sindaco Caltanissetta, 'Noi ultimi? Situazione complessa, non posso fare miracoli' (2)

(Adnkronos) - Poi, in una intervista all'Adnkronos, spiega: "Mi sono divertito a leggere gli indicatori scelti dal Sole 24 ore per fare questa classifica. Constato che c'è una lettura coerente del territorio". Tra il 2015 e il 2019 l'inter provincia ha perso oltre 11 mila abitanti. Ricorda, quindi, i dati "negativi sul lavoro - spiega - ci dobbiamo lavorare, naturalmente". "Noi stiamo lavorando anche su dati di sviluppo economico, sono arrivato 6 mesi fa e ho trovato una città in grande sofferenza. Però ci sono dei dati confortanti, ad esempio, sulla giustizia e sulla sicurezza".

E aggiunge: "Noi siamo comune capofila di un distretto socio-sanitario e l'unico comune che ha speso il 50 per cento dei fondi europei. Ed è sempre l'unico che ha somme a compenso per i prossimi anni. Noi la testa la stiamo alzando grazie alle politiche sociali che stiamo mettendo in atto". E aggiunge: "Stiamo programmando uno sviluppo economico ma siamo in emergenza, è inutile nasconderlo. Un mese fa mi sono recato a Roma e sono stato ricevuto dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, perché siamo uno dei comuni più avanti come reddito di cittadinanza, abbiamo dei contenitori pronti dove inserire le persone per l'inclusione sociale".