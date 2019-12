Governo: Mulé, 'da Salvini bagno realtà, Cav faro in pantano'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - “La tragedia di un Paese paralizzato e senza prospettive sta tutto nella totale incapacità di un governo lacerato di saper guardare al futuro. Le azioni dell’esecutivo sono tutte nell’inseguimento affannato di crisi annunciatissime come l’arrivo delle piogge di inverno eppure non risolte, anzi aggravate da incapacità e superficialità. Si sfornano decreti ‘salva’ tutto che non salvano nulla: Ilva, Alitalia, ‘imprese’, ‘precari’ oggi tocca alla Banca Popolare di Bari solo per fare alcuni esempi recenti". Lo afferma, in una nota, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.

Che aggiunge: "E davanti? Che cosa deve aspettarsi l’Italia? Nulla: crescita ferma e nessuno sviluppo come certificato da una legge di stabilità che introduce tasse ridicole, che racconta la menzogna senza vergogna di un taglio che non c’è (l’Iva che non aumenta non è un risparmio per le famiglie ma un ulteriore mancato aggravio di imposte, come ben sanno gli stregoni della maggioranza) e non è capace di rimettere in moto il Paese”.